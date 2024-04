Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal Brasilienses podem escolher entre exposição, teatro e shows, com ingressos pagos e gratuitos

O Distrito Federal tem eventos para o fim de semana e o quadro Programe-se mostra dicas para os brasilienses. O RECORD nas Cidades em Ceilândia oferece prêmios, shows e serviços gratuitos neste sábado (23). O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe o tributo a Renato Russo, com ingressos a partir de R$ 80. Alcione e Maria Rita se apresentam no Ginásio Nilson Nelson.

O Teatro La Salle recebe durante todo o fim de semana o Manual de Sobrevivência ao Casamento. Toda a família pode aproveitar a Páscoa no Park na Praça Central do Park Shopping. E o teatro Lambe-lambe acontece na Feira do Gama.