Conhecimento em primeiros socorros ajuda PM salvar vida de recém-nascido

Um bebê com apenas 20 dias de nascido foi salvo por policiais militares após se engasgar com o leite materno no Recanto das Emas. O soldado Ramsés realizou a manobra de Heimlich e a desobstrução das vias aéreas, utilizando a técnica de tapotagem. Após algum tempo, a criança recuperou a respiração.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a mãe foi orientada a monitorá-la de perto, recomendando que procurasse um hospital caso houvesse recorrência dos sintomas. O conhecimento em primeiros socorros ajudou o policial a salvar a vida do recém-nascido.