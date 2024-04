DF já registrou 206 mortes por dengue três primeiros meses do ano A capital federal já registrou mais de 191 mil casos prováveis da doença desde o início de 2024

Subiu para 206 o número de mortes por dengue no Distrito Federal, 18 casos a mais do que na última semana. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 2.624.300 casos prováveis de dengue e 991 óbitos pela doença. Ainda de acordo com os dados, a capital federal já registrou mais de 191 mil casos prováveis da doença desde o início de 2024. Dos casos prováveis, 54% são mulheres e 45% são homens.