Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

A Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos por violência doméstica no Varjão. O suspeito teria descumprido medida protetiva e ameaçado a ex-companheira. Segundo investigação, apenas em um dia ele ligou 42 vezes para o celular da mulher falando injúrias e ameaças. Em outra ocasião, o investigado entrou sem permissão na casa da vítima. Não a encontrando na residência, ele enviou novas mensagens de ameaças que davam sinais de que a mataria com uma faca. Ele dizia não aceitar a rejeição do relacionamento.