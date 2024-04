Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no DF

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O mês de abril começou com muita nebulosidade e o Inmet emitiu alerta para chuvas intensas no Distrito Federal. Apenas no primeiro dia do mês já choveu mais de 30% do total esperado para os próximos 30 dias. E com as chuvas, algumas regiões registram problemas como alagamentos e má infraestrutura. A Defesa Civil esteve na região de Água Quente para realizar o registro das famílias atingidas pelas chuvas.