Justiça nega pedido para reduzir velocidade do Eixão para 60km/h

O Tribunal de Justiça do DF negou um pedido feito pelo Ministério Público para reduzir o limite de velocidade no Eixão, de 80 km/h para 60 km. O DER apresentou estudos e apontou que o relatório do Plano Piloto previu para a via a função de escoar os fluxos entre as superquadras, com a característica de pista de velocidade, sem cruzamentos e interferências.

Foi apontado ainda que a redução da velocidade não facilitaria a travessia de pedestres nem afastaria a possibilidade de acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. O departamento ressaltou que as medidas relacionadas com as passagens subterrâneas integradas com campanhas de conscientização dos pedestres e ciclistas vão possibilitar o uso e diminuir o cruzamento no Eixão.