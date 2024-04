Alto contraste

Um encontro reuniu as lideranças de todos os partidos da esquerda de Brasília, confirmando a antecipação do debate sobre a sucessão ao Palácio do Buriti. A eleição vai acontecer em 2026. O jornalista Vladimir Porfírio falou sobre os bastidores do encontro.