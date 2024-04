Ministro Barroso pede vista durante julgamento sobre foro privilegiado Até o momento da interrupção, havia dois votos a favor da ampliação do foro; não há data para a sessão ser retomada

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, pediu vista do processo que julga o alcance do foro privilegiado de autoridades na Corte. Até o momento da interrupção, os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin haviam votado a favor da ampliação. Agora, o julgamento está suspenso, sem data para ser retomado.