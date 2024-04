Pagamento do Pé de Meia, auxílio de R$ 200 a estudantes, começa a ser pago terça Os valores serão creditados em conta de poupança do aplicativo Caixa Tem de acordo com o mês do nascimento

Começa nesta terça-feira (26) o pagamento do programa do governo federal a estudantes em todo o país. A parcela única do Pé de Meia é de R$ 200 e os depósitos serão feitos conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Os valores serão creditados automaticamente em conta de poupança do aplicativo Caixa Tem.

Além das parcelas mensais, também haverá um bônus anual no valor de R$ 1.000, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar. Caso ele faça o Enem ao final do 3º ano, será concedido outro valor adicional, de R$ 200, pago em parcela única.