Preços dos medicamentos terão aumento de 4,5% a partir de abril Para o consumidor escapar do aumento, a dica é comprar a medicação ainda este mês com descontos e opções de parcelamento

O preço dos remédios vai aumentar 4,5% a partir do mês de abril. Para o consumidor escapar do aumento, a dica é comprar a medicação ainda este mês com descontos e aproveitar as opções de parcelamento. O alerta surgiu da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. O DF e dez estados aprovaram o aumento das alíquotas de ICMS, que deve gerar o reajuste no valor dos medicamentos.