Prefeitura do Novo Gama usa drone para monitorar possíveis focos da dengue

No Novo Gama, Entorno do DF, a tecnologia está sendo usada como mais uma ferramenta de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A prefeitura da cidade conta com um drone para saber onde tem água parada e entulho acumulado nas casas. A enfermeira e coordenadora do Núcleo de Endemias do Novo Gama afirma que as ações do Dia D devem continuar nos próximos dias.