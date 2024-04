Presidente da Caixa diz que governo quer redução do depósito compulsório da poupança Carlos Vieira falou sobre os projetos do DF, além de anunciar novidades importantes para economia ainda esse ano

O presidente da Caixa, disse nesta terça-feira (19), que o governo federal quer a redução do depósito compulsório da poupança. Anúncio foi feito durante o almoço-debate do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) no Lago Sul. Carlos Vieira falou sobre os projetos do DF, além de anunciar novidades importantes para economia ainda esse ano.

De acordo com o jornalista Vladimir Porfírio, o presidente não decepcionou e acenou com a intenção de retomar a bem-sucedida experiência de parceria público privada do setor imobiliário. Confira os bastidores dos comentários sobre os investimentos na capital federal.