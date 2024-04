Regras de vestimentas para STJ não fazem mais distinção de gênero

Alto contraste

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) proibiu a entrada de pessoas usando camisetas sem manga, cropped, shorts, entre outras peças. Uma instrução normativa dispõe sobre as roupas de servidores, prestadores de serviços, estudantes, estagiários, prestadores de serviço e quaisquer visitantes. As novas regras não se aplicam a crianças e a quem participar de corrida, ciclismo e atividades físicas dos programas de qualidade de vida promovidos pelo tribunal. As regras de vestimentas para servidores não fazem mais distinção de gênero.