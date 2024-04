Reunião discute plano de acolhimento para pessoas em situação de rua

Alto contraste

Nesta sexta-feira (22) uma reunião do governo com deputados distritais foi realizada para tratar do plano de acolhimento às pessoas em situação de rua. O GDF tem intensificado ações assistenciais e realiza o mapeamento da população nessa condição para oferecer serviços de saúde e educação adequados.

A população em situação de rua que vive no DF é acompanhada, diariamente, por 28 equipes de abordagem social, que fazem apresentação e viabilizam a oferta de serviços socioassistenciais e acesso à política de assistência social e de outras áreas, como saúde e educação.