Senador Izalci Lucas sai do PSDB e reforça bancada do PL A filiação acontece em 26 de março e vai contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O senador Izalci Lucas saiu do PSDB para reforçar a bancada do PL. A filiação acontece em 26 de março e vai contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele confirmou ainda o traço de estratégias para disputar a cadeira do Palácio do Buriti.

Izalci afirma que vai levar o capital político que tem em Brasília para o partido e que ideia é fortalecer o PL e garantir a disputa nas eleições. O senador relatou que tem conversado com o PSDB para sair de forma tranquila e trazer o partido para fortalecer e apoiar a futura candidatura.