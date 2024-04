Trânsito no Setor Policial Sul é interditado depois de asfalto ceder Segundo a Caesb, a cratera se formou devido a um desgaste na tubulação que transporta o esgoto da região

Uma pista do Setor Policial Sul, no Distrito Federal, foi interditada nesta quarta-feira (3) após o asfalto ceder próximo ao Cemitério Campo da Esperança. Segundo a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), a cratera se formou devido a um desgaste na tubulação que transporta o esgoto da região.