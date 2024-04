Transporte e Economia devem explicar possível irregularidade de R$ 131 milhões Os auditores do tribunal avaliam possíveis irregularidades e deram prazo de cinco dias para que as duas pastas respondam

As secretarias de Transporte e Economia vão precisar explicar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal porque perdoaram R$ 130 milhões em dívidas de empresas e cooperativas de ônibus da capital. Os auditores do tribunal avaliam possíveis irregularidades e deram prazo de cinco dias para que as duas pastas respondam aos questionamentos.

Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que vai prestar os esclarecimentos dentro do prazo estipulado. Já a pasta de Economia também confirmou a notificação e que vai apresentar as justificativas dentro do tempo determinado.