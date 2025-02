DF registra redução de 93% no número de roubos em ônibus desde 2016 No ano passado foram registrados 229 ocorrências do crime; polícia atua com ações de videomonitoramento Brasília|Do R7, em Brasília 17/01/2025 - 09h38 (Atualizado em 17/01/2025 - 22h43 ) twitter

Ocorrências de roubos em ônibus registra menor número da última década Geovana Albuquerque/Agência Brasília - arquivo

O Distrito Federal registrou uma redução de 93% no número de roubos em ônibus desde 2016. Em 2024, a capital federal registrou o menor número de ocorrências do crime dos últimos dez anos, um total de 229, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Essa foi a maior redução desde o pico de crimes em 2016, quando a pasta notificou 3.100 roubos.

Os dados da secretaria também mostram a redução de ocorrências em quatro regiões administrativas: Samambaia (-71%); Estrutural (-63%), Ceilândia (-45%) e Santa Maria (-41%). Além disso, outras sete regiões não registraram nenhum crime dentro do transporte público em 2024: Gama, Brazlândia, Guará, Cruzeiro, Varjão, Vicente Pires e Fercal.

Na avaliação do governo do Distrito Federal, a redução é resultado de medidas adotadas, como o monitoramento das cidades por câmeras de vigilância. Atualmente, a capital do país conta com 1.300 equipamentos distribuídos em pontos estratégicos. Alguns são com ferramentas de inteligência para identificar suspeitos de crimes.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, atribuiu a redução ao planejamento estratégico com uso de tecnologia e inteligência. “Monitoramos as regiões de maior incidência criminal e direcionamos nossos recursos de forma precisa, garantindo uma atuação mais eficiente das forças de segurança. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo para oferecer mais segurança e tranquilidade aos cidadãos que utilizam o transporte público no Distrito Federal”, disse.

Vigilância

O titular da pasta citou também que, no ano passado, a Polícia Civil deflagrou operações para desarticular grupos envolvidos em roubos a coletivos. A operação Linha Segura cumpriu mandados de prisão preventiva contra indivíduos envolvidos em ocorrências na Ponte JK. Já a ação Ponto Certo prendeu uma dupla que agia em pontos de ônibus próximos à 2ª Avenida Norte de Samambaia.

“A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio de operações específicas e investigações das diversas delegacias, conseguiu desarticular grupos criminosos e identificar pontos críticos de atuação. Nosso foco permanece em aprimorar as investigações e garantir respostas rápidas para assegurar a segurança da população”, afirmou o delegado Lúcio Valente, porta-voz da PCDF.

Outra ação listada é o fim do uso do dinheiro em espécie no transporte coletivo. “Desde o ano passado, quando começamos a transformar o pagamento, um dos objetivos era diminuir a atratividade dos furtos e crimes dentro dos coletivos eliminando a circulação do dinheiro em espécie, já que temos um número excessivos de viagens, um total de 22,5 mil em dias úteis”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Segundo o titular da pasta, em 2023, cerca de R$ 280 milhões circulavam dentro dos ônibus. Em 2024, o dinheiro representou apenas 1,2% dos acessos pagos. “O primeiro impacto que percebemos da não aceitação do dinheiro foi a queda dos roubos”, afirmou Gonçalves. Ele citou também o sistema de câmeras internas dos coletivos como outro ponto importante na redução dos índices.