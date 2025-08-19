Dino confirma limitação para tribunais estrangeiros, mas nega efeito a cortes internacionais Na prática, o ministro esclarece a diferença de conceito entre “tribunais estrangeiros” e Cortes internacionais Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 19/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h52 ) twitter

Em nova decisão, Dino faz esclarecimento e mantém limitação de tribunais estrangeiros Gustavo Moreno/STF - Arquivo

Em nova decisão dada nesta terça-feira (19), o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), esclareceu que as decisões de tribunais estrangeiros, como os dos Estados Unidos, que não podem ter validade automática sem passar pela homologação.

Além disso, a decisão anterior não vale para cortes internacionais reconhecidas pelo Brasil, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Na prática, o ministro esclarece a diferença de conceito entre “tribunais estrangeiros” e Cortes internacionais.

Segundo Dino, é reconhecida característica da política externa brasileira o compromisso com o multilateralismo e, portanto, com a busca de soluções concertadas para desafios globais no âmbito de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial de Comércio (OMC), a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outras.

‌



“Tradição de diálogo da qual o Brasil - diferente de outros países - jamais se afastou”, afirmou.

Na segunda-feira (18), decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no Brasil, ao menos que passem por uma aprovação da Justiça brasileira.

‌



Segundo o documento, qualquer violação da decisão do ministro “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeira”.

Mas no novo despacho, o ministro diz que a decisão reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil - abrangendo suas empresas e cidadãos - de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território.

‌



“Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança jurídica, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se - a qualquer momento - uma lei ou decisão judicial estrangeira, emanada de algum país dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio. Obviamente não se cuida de “escolher o que cumprir”, e sim de uma derivação compulsória do atributo da soberania nacional, consagrado pela Constituição Federal e posto sob a guarda dos Três Poderes da República", disse.

A decisão foi tomada no âmbito de uma ação movida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), em que questionava a possibilidade de municípios brasileiros apresentarem ações judiciais no exterior. Entre os processos discutidos estão os acidentes de Mariana e Brumadinho, que foram apresentadas em países como Estados Unidos, Alemanha e Holanda.

Apesar de não citar a Lei Magnitsky, o ministro expõe que o Brasil “tem sido alvo de diversas sanções e ameaças, que visam impor pensamentos a serem apenas “ratificados” pelos órgãos que exercem a soberania nacional.

Em julho, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país — a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

