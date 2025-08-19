Brasil e Indonésia assinam acordo para início de exportação de carne bovina Com cerca de 283 milhões de habitantes, país asiático tem a quarta maior população do mundo Brasília|Do R7 19/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil e Indonésia assinaram acordo para exportação de carne bovina.

Acordo estabelece requisitos sanitários para produtos cárneos brasileiros.

A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com aumento no consumo de carne bovina.

Brasil agora possui 402 mercados abertos para exportação desde o início de 2023. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Indonésia importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2024 Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O governo do Brasil e da Indonésia assinaram nesta terça-feira (19) um acordo com os requisitos sanitários necessários para começar a exportação de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne brasileiros para o país asiático.

Segundo o MRE (Ministério das Relações Exteriores) e o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), a medida representa “uma conquista importante” para o país, que já é o maior exportador de carne bovina do mundo.

Além disso, “fortalece a parceria comercial com a Indonésia, que em 2024 importou US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, especialmente dos complexos sucroalcooleiro e da soja, fibras e produtos têxteis”.

Com cerca de 283 milhões de habitantes, a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo. O aumento da renda da população e a expansão da classe média urbana impulsionou o consumo de carne bovina no país nos últimos anos.

O governo federal afirma que, com a inclusão da Indonésia, o Brasil chegou a 402 mercados abertos desde o início de 2023.

