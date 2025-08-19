Fraudes no INSS: projeto para proibir descontos será votado nesta terça, diz relator Proposta entrou na pauta de votações; texto também prevê devolução de valores em 30 dias Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A proposta para proibir descontos na folha de pagamentos dos beneficiários do INSS será votada na Câmera dos Deputados.

O projeto inclui a devolução de valores cobrados indevidamente em até 30 dias.

Estabelece regras rigorosas para contratação de empréstimos, exigindo biometria ou assinatura eletrônica para confirmar descontos.

A proposta surge em resposta a fraudes no INSS, com prejuízos estimados pela Polícia Federal acima de R$ 6 bilhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O deputado Danilo Forte (União-CE) é o relator da proposta na Câmara para coibir fraudes do INSS Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 19.08.2025

A proposta construída na Câmara para proibir descontos na folha de pagamentos de beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) deverá ser analisada entre deputados nesta terça-feira (19).

O projeto entrou na pauta de votações da Câmara e teve a data confirmada pelo relator, deputado Danilo Forte (União-CE).

Além de proibir descontos associativos de sindicatos, associações e entidades similares, o projeto prevê a devolução total dos valores cobrados de forma indevida em até 30 dias.

O texto ainda estabelece regras mais rígidas para contratação de empréstimos, determinando que descontos só podem ser confirmados com biometria ou assinatura eletrônica. O texto também define outras formas de autenticação.

A proposta vem como resposta ao esquema de fraudes que alcançou o INSS neste ano. A Polícia Federal estima prejuízos que ultrapassam mais de R$ 6 bilhões.

