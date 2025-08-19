Fraudes no INSS: projeto para proibir descontos será votado nesta terça, diz relator
Proposta entrou na pauta de votações; texto também prevê devolução de valores em 30 dias
A proposta construída na Câmara para proibir descontos na folha de pagamentos de beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) deverá ser analisada entre deputados nesta terça-feira (19).
O projeto entrou na pauta de votações da Câmara e teve a data confirmada pelo relator, deputado Danilo Forte (União-CE).
Além de proibir descontos associativos de sindicatos, associações e entidades similares, o projeto prevê a devolução total dos valores cobrados de forma indevida em até 30 dias.
O texto ainda estabelece regras mais rígidas para contratação de empréstimos, determinando que descontos só podem ser confirmados com biometria ou assinatura eletrônica. O texto também define outras formas de autenticação.
A proposta vem como resposta ao esquema de fraudes que alcançou o INSS neste ano. A Polícia Federal estima prejuízos que ultrapassam mais de R$ 6 bilhões.
