Diretores da CBF devem depor na CPI da manipulação dos jogos de futebol na segunda-feira (29)

(NAYRA HALM/Staff Images Woman/CBF)

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga a manipulação em jogos e apostas esportivas deve ouvir dois diretores da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na segunda-feira (29). Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança e conformidade, e Júlio Avelar, diretor de competições da confederação, vão depor a partir das 15h. Além deles, Eduardo Gussem, oficial de integridade da CBF, também foi convidado a falar na comissão. Por se tratar de convite, eles não são obrigados a comparecer.

Os senadores estão buscando informações sobre as medidas adotadas pela CBF para combater a manipulação de resultados em partidas de futebol. As suspeitas de fraudes abrangem todas as séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C e D).

Na semana passada, a comissão ouviu John Textor, dono do Botafogo. Em uma reunião reservada com os senadores, o empresário norte-americano apresentou um relatório de 180 páginas com indícios de manipulação em jogos, incluindo gravações e outros conteúdos envolvendo jogadores de grandes clubes brasileiros e árbitros. Segundo o relator do colegiado, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), os documentos são evidências “indiscutíveis” de fraudes no futebol.

Os integrantes da CPI reconheceram o relatório como importante para os próximos passos da comissão, mas consideraram o conteúdo como indícios e não provas. Segundo Kajuru, há material suficiente com conteúdo para avançar nas investigações, que deve se debruçar sobre outros jogos com indícios de manipulação.

“Caberá a nós sabermos escolher os convidados para que possamos dar sequência à investigação e tendo a certeza que essa CPI buscará na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos e que tomamos conhecimento”, detalhou o presidente da CPI.