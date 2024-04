DF terá 125 locais de vacinação contra gripe nesta terça-feira

Alto contraste

A+

A-

DF terá 125 postos de vacinação contra a gripe DF terá 125 postos de vacinação contra a gripe (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Com o início da vacinação contra gripe (influenza) nesta terça-feira (19) no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar 125 locais de atendimento, incluindo um posto na Rodoviária do Plano Piloto. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da pasta. Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a antecipação da campanha ocorre no período de maior circulação dos vírus. "A vacina é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza [gripe], possuindo a capacidade de promover imunidade, reduzindo o agravamento da doença e as internações."

A SES-DF recebeu 100,5 mil doses do lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde. A campanha nacional será iniciada em 25 de março.

Quem pode se vacinar contra a influenza

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacinação vai focar grupos prioritários: idosos (pessoas com 60 anos ou mais), crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições específicas de saúde. Quem estiver no grupo de pacientes com as doenças previstas deve comparecer a um local de vacinação com documentos que comprovem a condição clínica.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Van da Vacina imuniza colaboradores da Record TV Goiás com doses contra a Covid-19 e Influenza

Também serão vacinadas pessoas de grupos específicos, como professores, profissionais de saúde, das forças de segurança e salvamento, militares das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional. Nesses casos, é importante comprovar a ocupação, com crachá, contracheque ou outro documento que comprove o exercício da profissão.

Para ser vacinado, o cidadão dos grupos contemplados deve comparecer a um dos postos de atendimento com documento de identificação e a caderneta de vacinação. Mesmo quem já recebeu imunizantes contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar.