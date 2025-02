Dois homens morrem eletrocutados em rede de alta tensão no Distrito Federal Vítimas não resistiram e morreram ainda ao local; os envolvidos prestavam um serviço particular Brasília|Do R7 17/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h56 ) twitter

Homens morreram ainda no local Joel Rodrigues /Agência Brasília - 26.

Dois homens morreram eletrocutados em uma rede de alta tensão no Distrito Federal na tarde de domingo (16). O caso aconteceu em Arniqueiras, nas proximidades do Residencial Fontinele, no conjunto 4, chácara 6.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado, mas ao chegar ao local encontraram as vítimas caídas em contato com a fiação elétrica de um poste.

O local foi isolado e a rede elétrica precisou ser desligada. Os bombeiros chegaram a acionar o resgate aéreo das vítimas, mas a morte foi registrada ainda no local. As investigações ficaram aos cuidados da Polícia Civil.

Em nota, a Neoenergia explicou que os dois não eram funcionários da empresa. “Segundo informações preliminares, durante a execução de um serviço particular para uma residência houve toque acidental na rede de distribuição de energia”, explicou a empresa.

A Neoenergia acrescentou que “lamenta o episódio e informa que a elucidação dos fatos está sendo conduzida pela perícia da Polícia Civil, que deve ser procurada para os demais esclarecimentos”.

