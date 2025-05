Após PGR pedir para investigar Eduardo, Flávio diz que Gonet pode ser sancionado pelos EUA Ministro Moraes determinou abertura de inquérito para apurar as condutas de Eduardo nos EUA contra autoridades Brasília|Do R7 26/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h00 ) twitter

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Geraldo Magela/Agência Senado - 13/05/2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse, nesta segunda-feira (26), que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pode ser sancionado pelos EUA após pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) que abra um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por atuação nos EUA contra autoridades brasileiras.

“E com a iniciativa mesquinha de instaurar um inquérito fake contra Eduardo Bolsonaro, Gonet faz mais uma ‘cagada’ e ratifica às autoridades americanas o estado de exceção vigente no Brasil. Inscreveu-se com força no rol de possíveis sancionados junto com Moraes! Eu já vi pessoas carregarem um caixão até a cova, mas nunca tinha visto ninguém se enterrar junto“, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Nesta tarde, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a abertura de um processo para apurar a conduta de Eduardo nos EUA. Ele atendeu a um pedido da PGR, que respondeu a uma ação movida pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ).

Moraes também optou por retirar o sigilo do caso. Eduardo será investigado por três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

‌



Conforme Flávio, Gonet usou seu poder para “perseguir um parlamentar que está buscando ajuda internacional, exatamente porque no Brasil não há a quem recorrer das atrocidades cometidas” por Moraes.

Ele disse que o deputado era “motivo de piada” anteriormente, mas que agora Gonet e Moraes enxergam que a situação é “séria”. Assim, segundo o senador, o procurador “repete o veneno usado” pelo ministro “para aumentar a perseguição” contra Eduardo.

‌



“Duas supostas vítimas (Gonet e Moraes), que deveriam se declarar impedidas, fazendo parte do processo: uma inventa o crime e a outra já está com a condenação pronta”, prosseguiu.

Entenda

O deputado está nos EUA desde 20 de março, em licença que dura até 20 de junho, para buscar o que chama de “justas punições” contra Moraes. Ele tem articulado, junto a deputados americanos e ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sanções ao ministro por suposta violação da liberdade de expressão e dos direitos humanos.

‌



Na quarta-feira (21), Rubio afirmou que o governo norte-americano cogita aplicar sanções contra o ministro. A PGR interpreta ações do político como uma possível “coação” a ministros da corte.

As punições estudadas pelos EUA estão previstas na Lei Magnitsky, usada contra pessoas estrangeiras responsáveis por graves violações dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. A legislação autoriza o governo dos EUA a congelar bens, bloquear ativos e negar vistos a pessoas de qualquer país desde que envolvidas em tais acusações.

A decisão de Moraes também determina que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste depoimento à Polícia Federal, em até dez dias, sobre o ocorrido. O ex-mandatário disse recentemente que sustenta o filho nos EUA.

Moraes ordenou ainda que o deputado preste depoimento por escrito, em virtude da geolocalização, que o Itamaraty indique autoridades diplomáticas para também prestar esclarecimentos e que Lindbergh também seja ouvido.

Em rede social, Eduardo questionou a queixa apresentada pela PGR e classificou a decisão como um movimento político. “Eu não mudei meu tom. Não há conduta nova. Há um PGR agindo politicamente”, disse. O deputado licenciado também alegou existir “um Estado de exceção” no país.

