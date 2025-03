Bolsonaro cita ‘sacrifício’ de Eduardo ao se licenciar do cargo e decidir ficar nos EUA Ex-presidente citou apoio de Trump, disse se orgulhar do filho por decisão e apontou combate ao ‘nazifaciscmo’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Senado e comentou afastamento do filho do cargo de deputado Roque de Sá/Agência Senado - 18.03.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a decisão do filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em se licenciar do cargo de deputado para continuar nos Estados Unidos.

No Senado, nesta terça-feira (18), o político afirmou que o movimento foi um “sacrifício” que possibilitará com que o deputado siga em defesa da liberdade do país.

“Mais uma arbritrariedade, covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte e independente”, afirmou Bolsonaro de forma emocionada, após citar o afastamento do filho.

O ex-presidente também disse que a decisão é uma forma de combate ao “nazifaciscmo” e alegou que o movimento cresce no Brasil.

‌



“O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país“, disse. As afirmações vieram em um evento que lembrou o Holocausto.

Bolsonaro ainda contou acreditar que o filho será bem recebido por Donald Trump e colocou o presidente dos Estados Unidos como um defensor da democracia. A jornalistas, o ex-presidente citou contribuições esperadas da decisão em ficar no exterior.

‌



“E ele [Eduardo] tem essa preocupação de continuar lutando por liberdade do seu país. Lá fora, também o que eu vejo, é que pode muito mais nos ajudar lá”, pontuou.

Licenciamento de Eduardo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que vai se licenciar do mandato parlamentar. Em vídeo postado nas redes sociais, o filho do ex-presidente disse que vai ficar nos Estados Unidos para buscar as “justas punições” ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

‌



Ao longo do vídeo, Eduardo também atrelou a decisão a um receio de ser preso ao retornar para o país. O deputado não foi oficialmente investigado, denunciado ou indiciado em processos judiciais até o momento.

Na Corte, há apenas um pedido para que o passaporte do parlamentar seja apreendido. A solicitação ainda será analisada por Moraes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5