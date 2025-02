Em 1ª sessão do Congresso, Motta defende Constituição e independência entre Poderes Presidente da Câmara adotou tom otimista para o ano e afirmou que líderes de partidos serão consultados para discutir todos os projetos Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h19 ) twitter

Motta disse que Constituição vai guiar decisões Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a defender a democracia em cerimônia que marcou o retorno oficial do Congresso nesta segunda-feira (3). Em tom otimista, o político afirmou que a Constituição vai guiar decisões de deputados.

Em outra frente, Motta também marcou espaço para a independência e divisão entre Poderes.

“O trabalho conjunto dos três Poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país, está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender”, declarou.

Motta ainda destacou que todas as propostas na Câmara serão avaliadas previamente pelo conselho de líderes partidários. A fala vem um dia após ele afirmar que consultará os representantes de partidos para discutir o futuro do projeto que prevê a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro.

“As pautas que vão ser debatidas e discutidas em conjunto com o colégio de líderes, sabemos que a pluraridade de visões é natural e salutar”, pontuou.

O presidente da Câmara justificou a consulta como uma forma de aperfeiçoar propostas.

“Bem sabemos que a pluralidade de visões e opiniões é natural e salutar dentro da sociedade e do Parlamento. Penso que o nosso esforço, como parlamentares, deve articular os diferentes pontos de vista, por meio de discussões francas dentro do Congresso Nacional.”