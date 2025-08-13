Em alegações finais, defesa de Ramagem pede que ele seja absolvido por falta de provas Deputado é acusado de três crimes; prazo para envio do documento ao STF termina nesta quarta (13) Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h29 ) twitter

Ramagem é acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 27/05/2025

A defesa do deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, enviou as alegações finais do parlamentar ao STF (Supremo Tribunal Federal) e pediu que ele seja absolvido sob o argumento de falta de provas.

O prazo para que os réus enviem o documento ao STF termina às 23h59 desta quarta-feira (13).

Ramagem é réu no processo que investiga tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e acusado de três crimes: integrar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Outros dois crimes (dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado) foram suspensos da ação penal por terem ocorrido após a diplomação de Ramagem como deputado.

A denúncia afirmou que Ramagem teria integrado o núcleo essencial da alegada organização criminosa e atuado na construção das mensagens que passaram a ser difundidas pelo então presidente Jair Bolsonaro.

No documento, os advogados alegam ausência de provas novas ou inéditas nos textos atribuídos a Ramagem e afirma que o conteúdo já era público e conhecido de Bolsonaro.

“Não há qualquer escrito relativo a suposto de uso da força ou de adoção de atos temerários pelo Presidente da República”, diz o texto.

Além disso, a defesa sustenta que não houve uso de informações sigilosas ou de inteligência para a elaboração dos documentos.

Durante o seu interrogatório em junho no STF, Ramagem negou ter participado da difusão de documentos com críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

Ele afirmou que o material que lhe foi atribuído, com desconfianças sobre as urnas eletrônicas, era um “documento privado” com “opiniões pessoais” que jamais foram compartilhadas oficialmente.

