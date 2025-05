STF decide por unanimidade manter acusação de golpe de Estado contra Ramagem Último voto foi emitido pela ministra Cármen Lúcia; deputado também deve responder por organização criminosa Brasília|Do R7, em Brasília 10/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 10/05/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF forma maioria para suspender parcialmente ação penal contra Ramagem Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 07/05/2025

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por unanimidade manteve a acusação de golpe de Estado contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) no caso da tentativa de golpe de Estado. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes. O julgamento começou nesta sexta-feira (9) em plenário virtual e vai até o dia 13 de maio.

O último voto, postado neste sábado (10), foi da ministra Cármen Lúcia. No voto, ela argumenta que a sustação só se aplica aos crimes alegadamente praticados pelo parlamentar após sua diplomação, especificamente dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Outros crimes, como organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, teriam sido praticados antes da diplomação e, portanto, não estão cobertos pela imunidade parlamentar relativa.

No entendimento dos ministros, ele continua a ser réu pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, por serem consumados antes do começo do mandato de Ramagem como deputado.

O Supremo também definiu que a suspensão não é aplicável a outros réus no mesmo processo. É o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Walter Souza Braga Netto, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres.

‌



No voto, Moraes destacou que justificativas usadas pela Câmara para suspender a ação penal contra Ramagem não se estendem a outros alvos.

“Os requisitos de caráter personalíssimo (imunidade aplicável somente ao parlamentar) e temporal (crimes praticados após a diplomação), previstos no texto constitucional, são claros e expressivos, no sentido da impossibilidade de aplicação dessa imunidade a corréus não parlamentares e a infrações penais praticadas antes da diplomação”, argumentou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Voto de Dino

Ao acompanhar o entendimento de Moraes, Dino apresentou o seu voto por escrito. Ele concorda com o desmembramento dos crimes para suspender a ação apenas para os delitos acontecidos depois da diplomação de Ramagem, mas fez ressalvas quanto à delimitação legal e constitucional do poder da Câmara de paralisar ações penais contra deputados.

Segundo Dino, a Casa não tem poder final ou irrestrito para sustar a ação penal, e a atuação da Câmara está sujeita ao controle do STF.

‌



De acordo com ele, a Constituição “não atribui às Casas Legislativas a competência para decidir, em caráter terminativo, pela sustação da ação penal”.

“Isso porque está em causa processo judicial, sendo certo que, nessa conjuntura, a decisão final constitui ato típico e exclusivo do órgão competente do Poder Judiciário. A deliberação do Poder Legislativo não é imune ao controle jurisdicional, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

O ministro afirmou que “somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisa-los arbitrariamente — tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico”.

“Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional”, destacou.

Entenda o julgamento

Na última quinta-feira (8), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou um ofício ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, para comunicar a decisão da Casa de suspender a ação penal contra Ramagem. Essa ação é prevista pelo Artigo 53 da Constituição.

No dia 24 de abril, Zanin já havia enviado um documento afirmando que a Câmara não poderia suspender todos os crimes. O ministro reagiu após receber um ofício do líder do PT na Casa, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que alertava a tramitação do recurso do PL (Partido Liberal) para a suspensão da ação penal na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp