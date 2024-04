Em audiência pública, grupo de trabalho promete regularização e drenagem em Sobradinho 2

Alto contraste

Audiência pública discutiu tema nesta terça-feira (Reprodução//Reprodução)

Em audiência pública realizada nesta terça-feira (15), o Grupo de Trabalho permanente do Governo do Distrito Federal prometeu regularizar a drenagem em Sobradinho 2. A solução será adotada para a região do Grande Colorado e dos condomínios do Setor de Mansões. Segundo depoimentos da população, são 32 anos do setor aguardando melhorias.

“A água chega nas pernas das pessoas, que perdem móveis e casas, porque não têm condições de morar. Passam os governos e ninguém faz nada. Agora, estão fazendo asfalto sem a drenagem e daqui a dois anos a água vai levar tudo embora. Precisamos que o governo entre aqui e faça algo pelo povo”, disse Eudáquio Alves, da Associação dos Moradores de Mini Chácara.

O deputado distrital e vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale, disse que está articulando com o governo estratégias para mudar o cenário. “Conheço essa realidade e as pessoas que moram aqui. Conversei com o governador e diversos secretários para conseguirmos uma resolução definitiva. Não podemos esperar mais 40 anos pela regularização, e a drenagem tão necessária para a Avenida São Francisco no Grande Colorado e todo o Setor de Mansões. O tapa-buraco e o recapeamento são medidas paliativas que inclusive estamos ajudando a fazer, mas não resolve o problema”, afirmou.

O administrador Diego Matos lembrou que o Setor de Mansões é uma área particular de interesse específico, o que dificulta a ação do GDF. Quanto ao Grande Colorado, o gestor pediu ajuda ao deputado Ricardo Vale para rever o Termo de Ajuste de Conduta sobre a região, que prevê prazos muito longos para a implementação das obras de infraestrutura pela empresa que está fazendo a regularização do domínio.

O secretário de Obras, Walter Casimiro, afirmou que vai envolver todos os órgãos necessários para que entraves legais não impeçam o GDF de realizar as obras de infraestrutura necessárias.

“Estou conversando com a Secretaria de Habitação e, nem que tenhamos que colocar cada rua como área de servidão, me comprometo a trabalhar para implementar de imediato o sistema de drenagem e podemos contar com o plano de urbanismo”, disse.