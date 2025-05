Fotos, canudo e irritação com relatora: confira alguns momentos de Virgínia em CPI Influenciadora prestou depoimento nesta terça-feira (13) à CPI das Bets do Senado Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h08 ) twitter

A influenciadora Virgínia Fonseca Andressa Anholete/Agência Senado - 13/05/2025

Ao longo de quase quatro horas, a influenciadora digital Virgínia Fonseca prestou depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado. O colegiado investiga a possível associação do setor de apostas com organizações criminosas e práticas ilegais.

Durante a oitiva, a influenciadora foi questionada pela relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e pelos demais membros do colegiado, sobre o papel de influenciadores no mercado de apostas esportivas. Ela afirmou, entre outras coisas, que faz propaganda apenas para duas casa de apostas no Brasil, mas que seriam regularizadas.

Além disso, que sempre deixa claro, na publicidade, que é necessário ter responsabilidade durante as apostas. Virgínia negou ainda ter qualquer contrato para lucrar com valores perdidos por seguidores nos jogos. A influenciadora também disse que iria “pensar” em parar de divulgar as casas de apostas.

Confira alguns momentos que marcaram a oitiva de Virgínia na CPI das Bets:

No início da audiência, a influenciadora agradeceu o convite e disse que iria colaborar com o depoimento. Então, ela pediu que Deus “abençoasse” a oitiva. “Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima”, declarou ela, que arrancou risos dos senadores.

Pouco tempo depois, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) teve um momento de fala e defendeu o fim das apostas em jogos no país. “Nessa CPI, a gente deveria estar banindo esse tipo de jogo para a população”, afirmou. Cleitinho também disse que não colocaria “o dedo na cara” da Virginia e fez um apelo para que a influenciadora deixe de divulgar plataformas em suas redes sociais.

“Sensibilizar, tocar seu coração para que você comece a fazer propaganda com outros tipos de jogos e faça mais do seu pré-treino”, afirmou. Após a declaração, o senador foi até Virginia e pediu para que ela enviasse um abraço para a esposa e a filha. A influenciadora seguiu o pedido de Cleitinho e, ao longo da situação, fez uma brincadeira com o senador, pedindo para que ele comprasse mais do “pré-treino” que ela vende on-line.

Em outro momento, a influenciadora confundiu o microfone na CPI com o canudo de sua garrafa de água, colocando a boca no equipamento. “Ó, ó, ah, não, aí, não. Chupei o canudo, o trem, acho”, ela reagiu.

Entre os questionamentos da relatora, ela perguntou se o marido ou a mãe de Virgínia também apostavam nos jogos. Então, a influenciadora disse que não sabia, mas que os vídeos gravados com a família eram de apostas feitas na conta dela mesma. Então, Soraya questionou como ela influencia mais de 53 milhões de seguidores a apostar, mas não a própria família. “Será que se esse produto fosse realmente tão bom, o seu marido e a sua mãe não teriam uma conta própria?”, perguntou.

Após a fala do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que indicou estar fazendo sua última pergunta, a influenciadora confundiu o momento com o fim da sessão e agradeceu a todos pela oitiva, mas foi alertada pelo presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), levando os parlamentares aos risos.

“Pode ter certeza que topei vir aqui hoje para poder esclarecer essas coisas e receber mais informações. Foi incrível, por isso, estava sempre aberta a vir. Foi maravilhoso. Quero agradecer todos os senadores e todo mundo que acompanhou”, declarou ao ser interrompida pelo presidente, que disse: “Mas ainda não acabou, não”. “Pensei que tinha acabado. Ele (Girão) falou que era a última. Tem mais?”, questionou Virgínia, aos risos.

Em outro momento, a senadora mostrou vídeos da influenciadora propagando casas de apostas, mas Virgínia alegou que eram gravações de 2022, não atuais. Posteriormente, a influenciadora mostrou, com o próprio celular, vídeos de propagandas recentes para Soraya.

A parlamentar, em outro momento, apresentou mais um vídeo para demonstrar que a influenciadora alertava sobre os riscos do vício apenas no fim da gravação. Então, Virgínia se irritou. “Pega um vídeo recente, Soraya. Cê tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente”, declarou. Depois, ao ser advertida pelo presidente da CPI, ela se desculpou com a relatora.

Por fim, a parlamentar disse que não conhecia Virgínia e que não a seguia nas redes sociais, mas que, após a oitiva, passaria a seguir. A influenciadora respondeu que retribuiria a ação. “E eu vou te seguir de volta”, concluiu a Virgínia.

