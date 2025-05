Virginia Fonseca diz que ‘vai pensar’ em deixar de divulgar jogos de aposta À CPI, influenciadora digital ponderou que decisão passa por contratos firmados com empresas e que mudanças efetivas para a área cabem ao Congresso Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h13 ) twitter

A influenciadora Virginia Fonseca em depoimento à CPI das Bets Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.05.2025

Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado, a influenciadora digital Virginia Fonseca disse que “vai pensar” na possibilidade de deixar de divulgar jogos de apostas on-line. A empresária também afirmou que pontos levantados por senadores da CPI das Bets a deixaram “reflexiva”.

“Irei pensar sobre, mas não vou mentir. Eu hoje, o Brasil inteiro, faz isso. O Brasil inteiro joga, o Brasil inteiro divulga”, declarou, nesta terça-feira (13).

A possibilidade foi indicada após senadores destacarem a influência em vício e problemas sociais ligados aos jogos, como gastos e excessivos entre famílias no país.

A influenciadora também considerou que uma mudança dependerá da previsão em contratos e sustentou que decisões ligadas aos riscos devem ser definidas pelo Congresso.

“É algo que vou pensar sobre, mas tenho contrato, e não é simples assim pegar e acabar com contrato. E espero de vocês uma resposta na CPI, que façam alguma coisa, que posam a ajudar o meu lado também”, apontou.

CPI das Bets

A comissão de inquérito do Senado investiga apostas online ou aplicadas a jogos virtuais, além do uso das ações para lavagem de dinheiro. Uma das frentes de investigação é entender a participação de influenciadores na divulgação das plataformas.

