Em evento na Casa da Moeda, Lula diz que salário mínimo ‘é muito pouco’ e ‘todos empresários podem pagar mais’ Declaração foi feita nesta sexta-feira (16) durante celebração dos 90 anos da lei do salário mínimo no Brasil; assista na íntegra

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula participou do lançamento da Casa da Moeda do Brasil em comemoração ao 90º aniversário da lei do salário mínimo.

O presidente defendeu a luta por um salário mínimo mais digno e enfatizou a importância de unir esforços para melhorar essa situação.

Ele criticou a falta de valorização no país, especialmente em relação aos produtos locais e à educação.

Lula destacou que a crença de que "pobre não precisa estudar" reflete uma visão distorcida e prejudicial da sociedade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente Lula participou nesta sexta-feira (16), na Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro, do evento em comemoração aos 90 anos da lei do salário mínimo. Em discurso, ele destacou a relevância da legislação para a melhoria das condições de trabalho no Brasil e enfatizou a necessidade contínua de lutar por sua valorização.

“Eu acho que o salário mínimo é muito pouco, é muito pouco, o que eu tô fazendo apologia aqui é da ideia deste país ter um salário mínimo. E que todos nós, governo e vocês, tem obrigação de lutar para que ele melhore”, afirmou.

‌



Em sua declaração, o presidente disse que o valor não é maior porque a população do país é muito grande e um aumento maior “não cabe no orçamento”. Ele pontuou, porém, que todos os empresários poderiam pagar mais que o salário mínimo aos seus funcionários.

Presidente discursou nesta sexta (16) durante comemoração dos 90 anos do salário mínimo Reprodução/Record News

Durante pronunciamento, o presidente citou ainda que a Casa da Moeda quase foi privatizada, mas que a moeda é um símbolo de um país: ‘Muitas pessoas que disputaram eleições nesse país e ganharam, eles acham que empresa pública é um desastre’. Segundo Lula, “utilizar do próprio papel e tinta é exercer a soberania brasileira”.

‌



O presidente do Brasil ainda comentou como, historicamente, o pobre não fazia parte das políticas públicas e não era visto como alguém que poderia ter acesso aos mesmos direitos que os mais favorecidos. “Nós precisamos valorizar, pois esse país nunca foi cuidado decentemente. Eu digo sempre, a primeira universidade feita nesse país foi feita em 1920. [...] Demorou 420 anos para fazer a primeira universidade, por que será que acontecia isso? Porque pobre não precisa estudar, ele é feito só para trabalhar”, comentou.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!