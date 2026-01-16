Em evento na Casa da Moeda, Lula diz que salário mínimo ‘é muito pouco’ e ‘todos empresários podem pagar mais’
Declaração foi feita nesta sexta-feira (16) durante celebração dos 90 anos da lei do salário mínimo no Brasil; assista na íntegra
O presidente Lula participou nesta sexta-feira (16), na Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro, do evento em comemoração aos 90 anos da lei do salário mínimo. Em discurso, ele destacou a relevância da legislação para a melhoria das condições de trabalho no Brasil e enfatizou a necessidade contínua de lutar por sua valorização.
“Eu acho que o salário mínimo é muito pouco, é muito pouco, o que eu tô fazendo apologia aqui é da ideia deste país ter um salário mínimo. E que todos nós, governo e vocês, tem obrigação de lutar para que ele melhore”, afirmou.
Em sua declaração, o presidente disse que o valor não é maior porque a população do país é muito grande e um aumento maior “não cabe no orçamento”. Ele pontuou, porém, que todos os empresários poderiam pagar mais que o salário mínimo aos seus funcionários.
Durante pronunciamento, o presidente citou ainda que a Casa da Moeda quase foi privatizada, mas que a moeda é um símbolo de um país: ‘Muitas pessoas que disputaram eleições nesse país e ganharam, eles acham que empresa pública é um desastre’. Segundo Lula, “utilizar do próprio papel e tinta é exercer a soberania brasileira”.
O presidente do Brasil ainda comentou como, historicamente, o pobre não fazia parte das políticas públicas e não era visto como alguém que poderia ter acesso aos mesmos direitos que os mais favorecidos. “Nós precisamos valorizar, pois esse país nunca foi cuidado decentemente. Eu digo sempre, a primeira universidade feita nesse país foi feita em 1920. [...] Demorou 420 anos para fazer a primeira universidade, por que será que acontecia isso? Porque pobre não precisa estudar, ele é feito só para trabalhar”, comentou.
