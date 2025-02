Em ligação com Lula, Putin demonstra interesse em grupo que negocia a paz na Ucrânia Presidentes conversaram por telefone nesta segunda-feira (27); Aliança Global contra a Fome e a Pobreza também foi discutida Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 13h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h19 ) twitter

Lula conversou com Putin por telefone Ricardo Stuckert/PR - 14.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta segunda-feira (27), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os líderes conversaram sobre a guerra na Ucrânia, segundo comunicado oficial divulgado pelo Palácio do Planalto.

O russo teria demonstrado interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e China no ano passado para dar fim ao conflito. “Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema”, diz o Executivo.

“Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU, em setembro passado. Os dois líderes acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema”, afirma o Planalto.

Na ligação, Putin cumprimentou Lula pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, durante a presidência brasileira do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A iniciativa conta com o apoio de mais de 80 países e organizações. A adesão é formalizada por meio de uma declaração, que define compromissos gerais e específicos, os quais são alinhados com prioridades e condições específicas de cada signatário.

Segundo o comunicado, o presidente russo sugeriu também a retomada Comissão Bilateral de Alto Nível entre os dois países. Além disso, Putin “expressou apoio à presidência brasileira do BRICS e indicou disposição de seguir trabalhando no avanço de iniciativas em favor da facilitação do comércio e dos investimentos entre os membros e em outras áreas”.

Por fim, Putin convidou Lula para a comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio. O petista indicou intenção de ir ao evento, que será realizado em Moscou. “O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia”.

Amigos da Paz

O Amigos da Paz é uma iniciativa brasileira e chinesa lançada oficialmente na 79ª sessão da ONU (Assembleia Geral das Nações Unidas), em Nova York, nos Estados Unidos, em 2024. África do Sul, Bolívia, Colômbia, Indonésia, México e outros países também apoiam a ideia, que visa alcançar a paz. As nações pedem abstenção da ameaça do uso de armas nucleares, solicitam aumento da assistência humanitária e da proteção de civis, e esforços de mediação para troca de prisioneiras de guerra entre as partes.

Lula já disse ser contra o conflito. “Eu sou contra a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque não traz absolutamente nenhum benefício a ninguém. O que ela vai trazer é o resultado do benefício da reconstrução das coisas já construídas e a gente não consegue trazer de volta as vidas perdidas [...] É por isso que sou contra e condeno o que Israel está fazendo no Líbano agora, atacando e matando pessoas inocentes [...] É por isso que sou contra a chacina na Faixa de Gaza, porque já morreram mais de 41 mil mulheres e crianças”, afirmou.

Durante uma entrevista à RECORD NEWS no final do ano passado, o professor de relações internacionais Vitélio Brustolin lembra que a proposta já havia sido negada por Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, por “não representar uma paz duradoura na região”. O especialista diz ainda que comunidade internacional não acredita que Putin encerrará o avanço sobre o país rival. “Se a Rússia retirar as tropas do território, a guerra acaba. Agora, se a Ucrânia desiste e aceita proposta do Brasil, a Ucrânia acaba.”