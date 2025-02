Lula faz tomografia em hospital, tem melhora no quadro e é liberado para viagens Presidente segue sob acompanhamento da equipe liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 10h31 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h02 ) twitter

Após exame, Lula está liberado para viagens e atividade física Ricardo Stuckert/PR - 14.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu, nesta segunda-feira (27), em um hospital privado de Brasília para a realização de uma nova “tomografia de controle”. De acordo com boletim médico, houve progressiva melhora do quadro e o petista está liberado para viagens (nacionais e internacionais) e atividades físicas.

Em outubro do ano passado, o chefe do Executivo levou cinco pontos na nuca após cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro. O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física”, diz boletim médico.

Lula segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio. No final do ano passado, o presidente passou por ao menos três procedimentos para tratar de uma hemorragia intracraniana.

O presidente, de 79 anos, ficou internado por quase uma semana. Após a alta médica, Lula não podia fazer exercícios nem viagens longas, por ao menos, um mês. Agora, está liberado para agendas fora de Brasília. Em coletiva de imprensa realizada no ano passado, o chefe do Executivo contou detalhes do acidente doméstico.

“Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levitou, eu caí e bati com a cabeça na hidromassagem”, relatou.

“Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro”, disse na época do acidente. “Eu fui direto para o [hospital] Sírio Libanês. Eu achei que era uma coisa muito mais grave”, completou. Diante do ocorrido, Lula precisou cancelar diversos compromissos internacionais, como a cúpula dos Brics na Rússia.