Em meio a negociações por IOF, Lula recebe presidente da Câmara e ministros no Alvorada Reunião vem após deputados pautarem urgência a proposta que ameaça derrubar arrecadação indicada pelo governo Brasília|Lis Cappi, do R7, e Caroline Aguiar, da RECORD 14/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 14/06/2025 - 12h09 )

O presidente Lula recebe ministros e o presidente da Câmara no Palácio do Alvorada Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido neste sábado (14) com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e ministros do governo no Palácio do Alvorada.

O encontro não estava previsto na agenda presidencial nem na de autoridades, e ocorre em meio ao embate entre Planalto e Congresso ligado ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Apesar do cenário econômico, a reunião não conta com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em viagem a São Paulo.

Fazem parte do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (das Relações Institucionais), além do deputado Arthur Lira (PP-AL). O ex-presidente da Câmara é o responsável por projetos ligados ao IR (Imposto de Renda).

Câmara x Planalto por IOF

A reunião se dá em um período de pressão da Câmara ao Planalto contra o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Entre as últimas ações definidas por parlamentares, está a decisão de votar a primeira etapa de uma proposta que pode reverter a alta do imposto.

O movimento está previsto para a próxima segunda-feira (16) na Câmara e dá vitória à oposição. Apesar da data de análise da urgência, ainda não há qualquer indicação de votação de uma derrubada efetiva do decreto de Lula.

Em paralelo às discussões pelo decreto, o governo também editou uma medida provisória como alternativa à arrecadação de gastos e para possibilitar uma mudança menor ligada ao IOF.

O Planalto também negocia para avanços da atualização da tabela do IR e pela ampliação da isenção na faixa de renda. A intenção é que deixe de haver o tributo para quem recebe até R$ 5.000.

