Lula aciona neste sábado teste do Defesa Civil Alerta em 36 municípios do Nordeste

Lula vai acionar o sistema de Brasília Antonio Cruz/Agência Brasil - 13.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aciona neste sábado (14) o sistema de Defesa Civil Alerta em 36 municípios do Nordeste, incluindo as nove capitais da região. O sistema enviará uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores como parte de uma estratégia do governo federal para fortalecer a prevenção de desastres. O presidente vai ativar a ferramenta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Brasília (DF), às 12h.

A demonstração do envio dos alertas é coordenada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O acionamento do sistema vai preparar a população para o início da operação oficial da ferramenta na região, que está prevista para quarta-feira (18).

Segundo o ministro da pasta, Waldez Goés, a “ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas”. “Nosso compromisso é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança”, disse.

A mensagem será sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que toca mesmo em aparelhos no modo silencioso. O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio.

Mensagem teste

Segundo o governo federal, a mensagem que aparecerá durante o teste será: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta.”

Durante a simulação, os técnicos da Defesa Civil Nacional estarão em campo, junto às Defesas Civis estaduais, monitorando o recebimento das mensagens e apoiando o uso da nova tecnologia. Após a capacitação, o envio dos alertas será de responsabilidade direta dos órgãos locais.

Até o fim de 2025, a expectativa é que a Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país. Em operação desde dezembro de 2024, o sistema já alcançou as regiões Sul e Sudeste.

Confira os municípios que participarão da simulação neste sábado (14):

Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde

Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália

Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e Uruburetama

Maranhão: São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale e Imperatriz

Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba e Coremas

Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca

Piauí: Teresina, Uruçuí, Picos e Esperantina

Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz

Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância e Lagarto.

