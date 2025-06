Moraes concede liberdade provisória a Gilson Machado Gilson Machado terá passaporte cancelado, segundo decidiu o ministro do STF Brasília|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilson Machado terá passaporte cancelado, segundo decidiu Moraes Valter Campanato/Agência Brasil - 21.3.2022

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu na noite desta sexta-feira (13) conceder liberdade provisória ao ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que tinha sido detido nesta manhã pela suspeita de ajudar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a tirar um passaporte português.

Moraes entendeu que a prisão não era mais necessária, uma vez que sua eficácia já se mostrou suficiente. Contudo, o ministro estabeleceu algumas medidas cautelares no lugar, como:

Obrigação de apresentar-se perante o juízo da Comarca de origem, em comparecimento quinzenal, todas as segundas-feiras;

Proibição de ausentar-se da Comarca;

Cancelamento do passaporte e proibição de obtenção de novo documento; e

Proibição de ausentar-se do país, com a Polícia Federal devendo proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.

Além disso, Moraes proibiu Machado de manter contato com pessoas alvo de um inquérito na corte que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Entre elas, está Bolsonaro.

Segundo o ministro, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em uma nova ordem de prisão.

‌



Em atualização.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp