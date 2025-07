Em reunião com aliados, Bolsonaro distribui e autografa bandeiras do Brasil Ex-presidente usa tornozeleira eletrônica desde a semana passada por determinação do STF Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h38 ) twitter

Parlamentares também presentearam o ex-presidente com uma bandeira Rute Moraes/R7 Brasília - 21.07.2025

Durante reunião com a deputados e senadores de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) distribuiu bandeiras do Brasil aos aliados.

O ex-presidente ainda autografou e escreveu a data de hoje nas bandeiras. Em coletiva a jornalistas, deputados e senadores exibiram o item. A bancada também presenteou Bolsonaro com uma bandeira do Brasil.

“O presidente Bolsonaro fez questão de dar uma bandeira a cada um dos deputados e senadores, com a data e seu autógrafo, como gesto para a futura geração dos colegas deputados, que hoje fizeram o esforço de estarem aqui. Nós também demos ao presidente Bolsonaro uma bandeira para marcar esse dia histórico”, afirmou o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ).

Bolsonaro mostra tornozeleira

O ex-presidente preferiu não participar da coletiva a jornalistas. No entanto, após sair da reunião, ainda na Câmara, exibiu a tornozeleira eletrônica, instalada na semana passada por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



Apesar de estar proibido de dar entrevistas que sejam transmitidas nem transcritas em qualquer das plataformas das redes sociais dele ou de terceiros, Bolsonaro disse a jornalistas que a instalação do equipamento é “um “símbolo de máxima humilhação”.

“Não roubei os cofres públicos, não roubei recursos públicos, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso é um símbolo da máxima humilhação desse país”, afirmou Bolsonaro a jornalistas.

‌



“Uma pessoa inocente. É uma covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da república. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus”, prosseguiu.

Há pouco, o ministro do STF Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do ex-presidente explicar o descumprimento das medidas cautelares.

‌



Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro tem que cumprir uma série de medidas cautelares, como não usar redes sociais nem sair de casa entre 19h e 6h de segunda a sexta. Nos fins de semana e em feriados, o ex-presidente tem que ficar em casa o tempo inteiro.

