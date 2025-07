VÍDEO: Bolsonaro deixa Câmara em meio a tumulto e empurra-empurra; mesa é quebrada Ex-presidente participou de reunião com aliados do partido para discutir estratégias após restrições de Moraes; veja as imagens Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h23 ) twitter

Empurra-empurra deixou rastros de destruição na Câmara após saída de Bolsonaro Lis Cappi/R7 - 21.07.2025

A reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados do partido na Câmara, nesta segunda-feira (21), acabou em tumulto e confusão. Segundo relatos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se feriu.

A saída do político provocou empurra-empurra. Jornalistas caíram durante a movimentação e uma mesa do Salão Verde quebrou. Veja as imagens:

O trajeto de conflito se deu desde o início, quando ele saía da sala da liderança do PL, e se repetiu por duas escadarias do Congresso.

Na última delas, Bolsonaro parou, mostrou a tornozeleira eletrônica que usa desde a última sexta-feira e classificou o objeto como “o símbolo máximo da humilhação”.

“Não trafiquei ninguém. Isso daqui [a tornozeleira] é o símbolo máximo da humilhação”, afirmou. A declaração contraria decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de aparecer em redes sociais por produções próximas ou de outros.

As declarações na saída da Câmara não estavam previstas, segundo relataram três deputados que participaram do encontro ao R7.

A recomendação, reforçada por advogados, era de que Bolsonaro não falasse para não ter risco de ser preso, cumprindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado definiu que ele não deve ter aparição em redes sociais, próprias ou de terceiros.

Sob reserva, a avaliação de um dos deputados aliados é de que a decisão seria “recente” e, por isso, poderia não ser aplicada à saída do Congresso. A fala, contudo, contrariou recomendações e outras decisões tomadas ao longo do dia.

Bolsonaro cancelou duas entrevistas previstas nesta tarde. A um jornal e a uma coletiva de imprensa, na Câmara. Os dois encontros foram revistos pela avaliação de que haveria risco de que ele poderia ser preso.

Nikolas Ferreira

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) se feriu durante a confusão para saída da Câmara. Segundo relatos, o rosto dele se chocou contra um microfone, provocando um corte embaixo do olho.

A assessoria do parlamentar afirma que houve forte sangramento e que ele “ficou meio tonto”, mas já está bem.

