Macron, em português, sobre ida de Lula à França: ‘Vamos escrever a próxima página juntos?’

Lula e Macron se encontraram no Brasil no ano passado Ricardo Stuckert / PR - 26.03.2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para escrever, em português, uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e confirmar a visita de Estado do brasileiro à França, prevista para junho. “Vamos escrever a próxima página juntos?”, convidou Macron, ao compartilhar uma foto de um aperto de mãos entre os dois presidentes com as bandeiras dos dois países ao fundo.

Lula vai participar da 3ª Conferência da ONU sobre Oceanos em Nice, na França, entre os dias 9 e 13 de junho e antes deve fazer a visita de Estado entre 5 e 6 de junho. “Neste ano em que celebramos os 10 anos do Acordo de Paris e antes da COP30 em Belém, vamos mobilizar juntos, em Nice, a comunidade internacional pelos oceanos e pelo clima”, escreveu Macron.

Também pelas redes sociais, o presidente Lula respondeu ao francês. "Será um grande prazer reencontrá-lo na França! Vamos juntos fortalecer a cooperação e a amizade entre nossos países e povos, que já dura 200 anos!“, disse. ”Em Nice, na Conferência dos Oceanos, vamos fortalecer a agenda de enfrentamento à mudança do clima. E vamos mobilizar todos para a COP30 em Belém", completou.

Querido @EmmanuelMacron,



Será um grande prazer reencontrá-lo na França! Vamos juntos fortalecer a cooperação e a amizade entre nossos países e povos, que já dura 200 anos!



Temos muito para avançar. Em comércio, defesa, energia, meio ambiente e outros temas cruciais, como a… https://t.co/DyLEczXnqb — Lula (@LulaOficial) May 29, 2025

A Conferência da ONU sobre Oceanos tem como intuito debater a conservação e o uso sustentável dos oceanos. Em novembro, o Brasil sediará a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), principal evento mundial sobre mudanças climáticas. Macron é esperado no encontro.

Em março do ano passado, Macron esteve no Brasil. Na oportunidade, ele visitou Brasília, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo.

