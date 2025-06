Lula é recebido com honras militares pelo presidente francês Emannuel Macron Presidentes assinam acordos bilaterais e participam de eventos em Paris Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h58 ) twitter

Lula é recebido com honras militares pelo presidente francês Emmanuel Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou suas atividades oficiais na França com um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. Recebido com honras militares, Lula discutiu acordos bilaterais com Macron. Após a reunião, ambos farão uma declaração conjunta à imprensa e almoçarão juntos.

Lula também será homenageado pela Academia Francesa e se reunirá com Anne Hidalgo, prefeita de Paris. À noite, ele retorna ao Palácio do Eliseu para um jantar oferecido por Macron e a primeira-dama Brigitte Macron.

