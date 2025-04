Empresa de ecommerce anuncia investimentos de R$ 34 bilhões no Brasil em 2025 Companhia vai contratar 14 mil novos funcionários, resultando em 50 mil trabalhadores; anúncio ocorreu em SP Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h42 ) twitter

Fernando Yunes anuncia investimentos de R$ 34 bilhões no Brasil em 2025 Reprodução/Gov - 07.04.2025

A empresa de ecommerce Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira (7) que vai investir R$ 34 bilhões e contratar 14 mil novos funcionários no Brasil em 2025. O anúncio ocorreu durante cerimônia, em Cajamar (SP), que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O anúncio foi feito pelo diretor-executivo da empresa no Brasil, Fernando Yunes. O mercado brasileiro é a maior operação da firma. “Por isso, esse anúncio é o maior anúncio que o Mercado Livre já fez em toda sua história”, disse o dirigente.

Durante a agenda, o executivo apresentou os investimentos realizados no Brasil nos últimos anos. Em 2018, R$ 1 bilhão; em 2019, R$ 2 bilhões; em 2020, R$ 7 bilhões; em 2021, R$ 10 bilhões; em 2022, R$ 17 bilhões; em 2023, R$ 19 bilhões; em 2024, R$ 23 bilhões.

Em 2018, a empresa contava com 1.800 funcionários. Neste ano, a meta é contratar 14 mil novos funcionários. No total, a firma vai contar então com 50 mil empregados.

Na agenda, Lula disse estar alegre com o anúncio. “Eu conheço muita fábrica de automóveis, da construção civil, loja de comércio, shopping, restaurante, fábricas em outro país, mas nunca tinha entrado em nada parecido com o que vi hoje aqui”, destacou. “E quando eu ouço que o Mercado Livre vai fazer investimentos de R$ 34 bilhões no Brasil, eu sou obrigado a dizer para vocês que sou um cara de muita sorte. Muita sorte”, completou.

Economia

Lula afirmou que a economia brasileira vai crescer, apesar das projeções. “No segundo ano de mandato, em 2024, as pessoas diziam: “Lula, a economia não vai crescer mais que 1,5%”. E a economia cresceu 3,4%. Agora as pessoas dizem que a economia vai desacelerar, vai crescer menos, e eu quero dizer neste 7 de abril de 2025, na frente dos trabalhadores do Mercado Livre, outra vez a economia brasileira vai surpreender, porque essa gente que fica discutindo, o chamado mercado, essa gente que fica discutindo a grande economia, eles não conhecem o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares de pessoas", disse.

