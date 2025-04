Haddad pede ajuda popular para aprovar no Congresso isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 Expectativa do governo é que medida, promessa de campanha de Lula, valha já para 2026, mesmo sem data para análise do Legislativo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 13h38 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h39 ) twitter

Ministro calcula que 10 milhões de brasileiros serão beneficiados José Cruz/Agência Brasil - 2.4.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu nesta segunda-feira (7) ajuda popular para aprovar no Congresso Nacional a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A expectativa do governo federal é que a medida, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, valha já para 2026 — embora não haja data para análise do Legislativo. O projeto de lei com a iniciativa foi enviado aos parlamentares pelo Executivo em 18 de março.

“Peço a atenção de vocês e apoio, se vocês concordarem. Atenção ao seu deputado, ao seu senador, muita atenção nas votações que vão acontecer no Congresso Nacional, que é assim que se constrói um país. A grandeza do Brasil depende de justiça. Vamos buscar justiça social e tributária, para ter um país melhor”, declarou Haddad.

