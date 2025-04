Lula usa curativos no rosto e na mão esquerda; saiba motivo Presidente cumpriu agenda nesta segunda-feira (7) em Montes Claros (MG); petista está bem Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 15h53 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h57 ) twitter

Lula cumpriu agenda nesta segunda-feira em Montes Claros (MG) Ricardo Stuckert/PR - 07.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda nesta segunda-feira (7) com curativos no rosto e na mão esquerda. De acordo com a assessoria de imprensa, o petista passou por um procedimento dermatológico durante o final de semana.

De acordo com a equipe médica do presidente, Lula retirou uma pinta na região do supercílio - o termo médico é nevo melanocítico. Já o curativo utilizado na mão esquerda ocorre após ter sido machucado durante brincadeira com as cachorras de estimação.

O presidente, de 79 anos, está bem. Na agenda desta segunda-feira, Lula foi vacinado contra a gripe, durante evento da indústria farmacêutica, em Montes Claros (MG). A campanha de imunização começou neste Dia Mundial da Saúde.

Agenda em MG

O petista foi à fábrica da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em Monte Claros (MG). A empresa, que anunciou expansão da unidade, é a principal fornecedora de insulina para o SUS (Sistema Único de Saúde). A firma também fabrica medicamentos contra obesidade e diabetes.

‌



No interior de MG, a Novo Nordisk emprega 2.650 pessoas direta e indiretamente. A ampliação da fábrica vai aumentar a capacidade de produção de remédios injetáveis contra obesidade e diabetes. Segundo a empresa, serão investidos R$ 6,4 bilhões para a expansão, com criação de 600 empregos. As obras, que já começaram, devem ser concluídas até 2028.

As novas infraestruturas compreendem uma linha de produção asséptica, um armazém e um laboratório de controle de qualidade. Além do Brasil, a Novo Nordisk tem unidades de produção na Bélgica, China, Dinamarca, Estados Unidos e França. A empresa dinamarquesa é responsável por quase metade da produção mundial de insulina. A firma está no Brasil desde 1990 e também tem um escritório administrativo em São Paulo (SP).

