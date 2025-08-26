Entidades que descontam benefícios no INSS serão fiscalizadas pelo Consumidor.gov Associações terão de se cadastrar na plataforma; usuário poderá abrir reclamação de forma virtual Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h08 ) twitter

INSS e Senacon vão trocar informações para aperfeiçoar monitoramento Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 09.05.2025

Entidades e associações que descontam benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão fiscalizadas por meio da plataforma Consumidor.gov.br. A medida será feita por meio de um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o INSS.

A parceria foi assinada nessa segunda-feira (25). O Consumidor.gov.br é a plataforma do governo para soluções de conflitos de forma digital e extrajudicial. O ambiente é administrado pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), ligada ao ministério.

O acordo busca aperfeiçoar a fiscalização dos descontos do INSS, após a fraude em benefícios de aposentados e pensionistas. O escândalo é investigado.

“O objetivo da medida é fortalecer políticas públicas de proteção e defesa dos consumidores em operações que envolvam descontos de mensalidades associativas. O acordo permite mais integração entre os órgãos e viabiliza o monitoramento das demandas registradas pelos beneficiários na plataforma Consumidor.gov.br”, destaca o governo.

O acordo já está em vigor e vale, inicialmente, por cinco anos. De acordo com o Executivo, a parceria busca adotar medidas preventivas e reforçar a avaliação de práticas abusivas no mercado de crédito consignado.

Canal digital

O cadastro das entidades na plataforma será obrigatório. Por meio do canal, o usuário vai poder registrar reclamações e denúncias de forma virtual — a partir do cadastro das informações, as empresas terão até 10 dias para apresentar resposta.

Durante o período, as associações deverão acompanhar e interagir com os cidadãos, por meio do Consumidor.gov.br. Ao fim do prazo, as entidades vão informar os esclarecimentos finais.

Segundo o governo, casa haja descumprimento das regras, as instituições poderão sofrer sanções. O Executivo não detalhou, contudo, quais serão as punições.

“O acordo ainda prevê o intercâmbio de informações entre a Senacon e o INSS para ampliar a fiscalização, o monitoramento contínuo das reclamações, o encaminhamento de demandas não resolvidas aos Procons e demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além da capacitação de servidores pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC). Todas as ações respeitam a proteção de dados e sigilo pessoal, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI)”, completa o governo.

