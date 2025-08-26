CPMI do INSS aprova plano de trabalho com previsão de ouvir ex-ministros da Previdência Deputados e senadores vão analisar o impacto nas vítimas e falhas em mecanismos de controle Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h30 ) twitter

Senador Carlos Viana assume presidência e deputado Alfredo Gaspar, relatoria Reprodução/Redes Sociais/Youtube/TV Senado - 26.8.2025

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) aprovou o plano de trabalho que vai investigar o esquema de descontos não autorizados em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nesta terça-feira (26).

Dividido em seis eixos, deputados e senadores vão analisar o impacto nas vítimas e falhas no mecanismo de controle. Entre destaques, há previsão de ouvir ex-ministros da Previdência.

Conforme noticiou o R7, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que a comissão vai analisar a atuação dos governos desde 2015.

“O Plano de Trabalho que propomos prevê, desde o início, a oitiva de ministros da Previdência e de presidentes do INSS dos governos Lula 3, Bolsonaro, Temer e Dilma 2, bem como com a oitiva do advogado Eli Coen, e de outros agentes públicos ou privados que interessem às investigações”, diz trecho do cronograma aprovado.

Os eixos

1. Mapeamento do esquema fraudulento

Comissão vai detalhar o funcionamento da organização criminosa;

Fraudes envolvem falsificação de assinaturas, criação de associações de fachada, manipulação de documentos e acesso irregular a sistemas do INSS e da Dataprev;

Também serão analisadas possíveis fraudes em empréstimos consignados e crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa.

2. Identificação e responsabilização dos envolvidos

Apuração do papel de servidores do INSS, Dataprev, Ministério da Previdência, além de empresários e políticos;

Convocação de agentes públicos e intermediários;

Individualização das condutas e enquadramento em crimes como fraude eletrônica contra idosos, corrupção e lavagem de dinheiro.

3. Impacto nas vítimas e no erário

Levantamento do número de idosos e pensionistas afetados;

Avaliação de desigualdades regionais;

Quantificação dos danos individuais e coletivos, com propostas de reparação financeira.

4. O caminho do dinheiro

Desvios somam cerca de R$ 6,3 bilhões, segundo a CGU;

Comissão vai rastrear recursos desviados e identificar beneficiários;

Avanços tecnológicos de investigação serão usados para recuperação de ativos.

5. Falhas institucionais e mecanismos de controle

Análise de fragilidades no INSS e nos sistemas de fiscalização;

Comparação com escândalos anteriores, como o caso Jorgina de Freitas;

Verificação de por que denúncias de descontos indevidos foram ignoradas ao longo dos anos.

6. Medidas preventivas e legislativas

Avaliação de propostas em tramitação no Congresso;

Sugestão de novas medidas para fortalecer a transparência e a proteção dos mais vulneráveis;

Recomendações para restaurar a confiança nas instituições.

Matéria chega ao STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça será o responsável na Corte pela investigação sobre fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) após o caso sair da alçada do ministro Dias Toffoli.

Na semana passada, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que o caso saísse das mãos Toffoli e tivesse uma redistribuição.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, acolheu o pedido e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça, que foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desvios do INSS

A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada pela PF em 23 de abril, em uma ação que afastou o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e apontou suspeitas de descontos irregulares bilionários dos beneficiários.

Esses descontos, de acordo com as apurações, foram feitos de forma irregular por uma atuação de associações e sindicatos de aposentados em conjunto com integrantes do INSS. Essa primeira fase cumpriu 211 mandados de busca e apreensão.

A investigação é feita por diferentes inquéritos abertos em diversos estados, que miram diferentes sindicatos envolvidos nas fraudes.

Até o momento, o INSS calcula em R$ 3,3 bilhões o dinheiro necessário para ressarcir os aposentados lesados.

