CPI vai ouvir ‘Careca do INSS’, Maurício Camisotti e dez ex-presidentes do instituto

Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, vai prestar depoimento à CPI do INSS Reprodução/Linkedin

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar desvios no pagamento de aposentados e pensionistas aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos possíveis operadores do esquema de fraudes que somou mais de R$ 6,3 bilhões em descontos ilegais de beneficiários. O empresário Maurício Camisotti também é citado por investigadores e será ouvido na comissão.

Os dois se somam a lista de convocados pela comissão, que também alcança dez ex-presidentes do INSS e todos os que ocuparam o cargo de ministros da Previdência desde o governo de Dilma Rouseff.

A lista vai alcançar todos os governos sequentes, como os de Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, conforme havia noticiado o R7. A previsão é que os depoimentos sejam coletados em forma cronológica, a partir de 2015.

“Todos os ex-ministros do INSS serão convidados a participar. Todos os superintendentes do INSS desde 2015, representantes da Dataprev e funcionários técnicos que tiveram acesso direto à liberação das credenciais e principalmente dos descontos”, destacou o presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), após a votação.

Próximos passos

A previsão é que a comissão passe a ouvir testemunhas e investigados a partir de quinta-feira (28). O início dos depoimentos será voltado para consultar investigadores, conforme indicou o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL).

“A intenção da investigação é buscar os culpados com base em dados e em fatos verídicos. Foram convocados todos que tinham interesse na investigação inicialmente, com exceção dos ex-ministros da Previdência que, por acordo político, serão convidados, mas com a obrigação de falar a verdade”, afirmou.

Apesar do cenário de participação voluntária, o comando da CPMI condicionou a ida de antigos ministros, com indicação de que poderá tornar a participação obrigatória caso o convite inicial não seja aceito.

A previsão é ouvir, também, representantes de associações que descontaram recursos de aposentados e pensionistas entre 2015 e 2025.

