‘Todos os ex-presidentes do INSS serão convidados’, diz presidente da CPMI

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente da CPI, Carlos Viana, confirmou que todos os ex-presidentes do INSS prestarão depoimentos.

Convites também serão enviados a ex-ministros da Previdência desde 2015 e representantes da Dataprev.

Participação será opcional, mas pode se tornar obrigatória se não houver retorno dos convidados.

Depoimentos ainda não têm data definida, mas seguirão uma ordem cronológica desde 2015. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente da CPI do INSS, Carlos Viana (esq), citou possibilidade de obrigar depoimentos de ex-ministros da Previdência Geraldo Magela/Agência Senado - 26.08.2025

O presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura desvios de aposentados e pensionistas, senador Carlos Viana (Podemos-MG), confirmou que todos os ex-presidentes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) desde 2015 vão prestar depoimentos à comissão.

A etapa para convite foi aprovada nesta terça-feira (26), durante a primeira reunião da CPI, e alcança também ex-ministros da Previdência desde o governo de Dilma Rousseff.

“Todos os ex-ministros do INSS serão convidados a participar. Todos os superintendentes do INSS desde 2015, representantes da Dataprev e funcionários técnicos que tiveram acesso direto à liberação das credenciais e principalmente dos descontos”, afirmou Viana.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O senador ressaltou que a aprovação feita por senadores foi na modalidade que torna a participação opcional, mas disse que se não houver retorno ao contato que será feito, a CPI vai tornar obrigatória a ida dos ex-representantes.

‌



A lista alcança diferentes governos e incluiu Onyx Lorenzoni, que foi ministro durante o governo Bolsonaro. Entre outros nomes aprovados para prestar depoimento está o de Antonio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como “Careca do INSS”.

Quando serão os depoimentos?

Uma data para início dos depoimentos à CPI ainda não foi definida, mas o relator da comissão, Alfredo Gaspar (União-AL), confirmou que a ideia ouvir primeiro nomes que participaram da investigação e, depois, partir para ex-ministros e ex-presidentes do INSS.

‌



A indicação desses nomes que coordenaram trabalhos no governo deve seguir uma ordem cronológica, a partir de 2015.

