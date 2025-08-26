‘Todos os ex-presidentes do INSS serão convidados’, diz presidente da CPMI
Carlos Viana confirmou previsão de depoimento do ‘careca do INSS’; ida de nomes alcança ex-ministros e pode se tornar obrigatória
O presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura desvios de aposentados e pensionistas, senador Carlos Viana (Podemos-MG), confirmou que todos os ex-presidentes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) desde 2015 vão prestar depoimentos à comissão.
A etapa para convite foi aprovada nesta terça-feira (26), durante a primeira reunião da CPI, e alcança também ex-ministros da Previdência desde o governo de Dilma Rousseff.
“Todos os ex-ministros do INSS serão convidados a participar. Todos os superintendentes do INSS desde 2015, representantes da Dataprev e funcionários técnicos que tiveram acesso direto à liberação das credenciais e principalmente dos descontos”, afirmou Viana.
O senador ressaltou que a aprovação feita por senadores foi na modalidade que torna a participação opcional, mas disse que se não houver retorno ao contato que será feito, a CPI vai tornar obrigatória a ida dos ex-representantes.
A lista alcança diferentes governos e incluiu Onyx Lorenzoni, que foi ministro durante o governo Bolsonaro. Entre outros nomes aprovados para prestar depoimento está o de Antonio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como “Careca do INSS”.
Quando serão os depoimentos?
Uma data para início dos depoimentos à CPI ainda não foi definida, mas o relator da comissão, Alfredo Gaspar (União-AL), confirmou que a ideia ouvir primeiro nomes que participaram da investigação e, depois, partir para ex-ministros e ex-presidentes do INSS.
A indicação desses nomes que coordenaram trabalhos no governo deve seguir uma ordem cronológica, a partir de 2015.
