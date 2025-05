EPE: Consumo de energia no País aumenta 2,1% no 1º trimestre, afirma EPE Relatório aponta um crescimento de 3,4% no consumo residencial Brasília|Do Estadão Conteúdo 03/05/2025 - 19h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 19h03 ) twitter

transmissão elétrica Reprodução/ABR/Arquivo Agência Brasil

O consumo nacional de energia elétrica aumentou 2,1% no primeiro trimestre deste ano, para 144.186 megawatts médios (MWmed), aponta o mais recente relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

De janeiro a março, a classe residencial demandou 47.822 MWmed, aumento de 3,4%. A indústria consumiu 48.575 MWmed, aumento de 2 5% em relação ao observado nos três primeiros meses do ano passado.

Os comércios tiveram consumo de 27.073 MWmed, ligeira alta de 0 1%, enquanto outros segmentos tiveram consumo de 20.717 MWmed, elevação de 0,6%.

Mês

Somente em março, a carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 49.190 MWmed, aumento de 2,6%, puxada principalmente pela demanda da indústria, que consumiu 16.700 MWmed, crescimento de 2,7% ante o observado um ano antes.

A classe residencial teve demanda de 16.195 MWmed, elevação de 3 7% frente ao observado um ano antes. Os comércios consumiram 9.147 MWmed, alta de 0,1%, enquanto outros segmentos tiveram consumo de 7.149 MWmed, elevação de 3,1%.

